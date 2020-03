La defensa dels ferits acusarà sis guàrdies civils per les càrregues al Quercus l'1-O

La defensa dels ferits durant el referèndum de l'1-O per les càrregues a l'institut Quercus de Sant Joan acusarà almenys tres agents de la Guàrdia Civil i tres superiors del cos, segons va explicar ahir l'advocat dels ferits, David Casellas. El lletrat va avançar que el procés judicial, ara per ara en fase d'instrucció, encara no es troba en el moment processal per poder fer les acusacions de manera formal però que ja hi ha elements per avançar que demanaran l'acusació d'almenys aquests sis guàrdies civils.

D'aquests, els tres càrrecs ja estan identificats i serien el sergent que comandava l'escamot que va carregar contra els veïns, el tinent que era responsable de l'operatiu, i el capità que va dirigir l'operatiu a tota la zona nord de la província de Barcelona, per no evitar un ús excessiu de la força per part dels agents.

Pel que fa als tres agents que preveuen acusar, en aquest cas per un ús excessiu de la força, Casellas explica que per les imatges de vídeo saben qui són però estan pendents que la Guàrdia Civil els identifiqui perquè en aquestes imatges no se'ls veu el TIP. El jutjat ja ha fet la petició a l'institut armat i Casellas confia que aquest col·laborarà amb la justícia. Un cop siguin identificats és quan se'ls podrà citar perquè puguin declarar en seu judicial.

Casellas ho va explicar després que ahir declarés, de nou, el mateix tinent coronel de la Guàrdia Civil responsable de l'operatiu, que ja ho va fer la setmana passada però que s'ha hagut de repetir perquè la declaració, d'unes quatre hores, no va quedar enregistrada. Segons va explicar el mateix Casellas, la declaració va anar en la mateixa línia que la setmana passada de «treure's de sobre la responsabilitat» tot explicant que «els agents ja saben com han d'actuar sobre l'ús de la força i que no calia que els coordinés». Com la setmana passada també va declarar que «no va tenir notícia de cap ferit» per l'actuació de la Guàrdia Civil ni per part de mitjans de comunicació ni perquè li hagués comunicat el responsable de zona.

Ahir també van declarar agents de la policia judicial que van actuar a l'institut Quercus de Sant Joan i que tenien com a objectiu emportar-se les urnes. Segons va explicar Casellas, en la seva declaració, aquests agents haurien corroborat davant la magistrada que «no es va fer cap advertiment a la gent» i que van fer un ús de les defenses «preventiu», violant, doncs, «els principis ètics de proporcionalitat, congruència i oportunitat».

La voluntat de la defensa dels ferits és que el cas arribi a judici, però Casellas no descarta que «tinguem també dificultats per part dels jutjats com en les altres causes» i avança que davant d'un hipotètic arxivament del cas, el recorreran. També recordava que en el cas de les càrregues del Quercus, l'Audiència Provincial de Barcelona va qualificar la resistència a l'institut santjoanenc de «pacífica».