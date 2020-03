Desallotgen una família per l'incendi del seu habitatge, al barri del Xup de Manresa

Un incendi va afectar un habitatge del barri del Xup de Manresa ahir al vespre. Com a conseqüència del foc, els veïns del pis afectat, una família amb tres fills, no hi han pogut passar la nit, segons van informar fonts de l'Ajuntament de Manresa. Tot i això, la família afectada ha pogut ser reallotjada a casa de familiars.

D'altra banda, les mateixes fonts van assenyalar que després d'una primera inspecció a l'edifici, es va comprovar que la seva estructura no havia patit danys, de manera que els veïns de la resta de pisos de l'immoble van poder tornar als seus habitatges ahir mateix i han pogut passar aquesta nit a casa seva, després que en un primer moment es van desallotjar un total de nou persones.

L'incendi es va originar ahir al vespre, cap a tres quart de set, i va afectar un quart pis del bloc número quatre del complex d'habitatges del barri del Pare Ignasi Puig, el Xup. El foc va afectar una galeria coberta i el fum es va escampar també pel menjador de l'habitatge.

Per apagar l'incendi es van mobilitzar fins a un total de set dotacions dels Bombers de la Generalitat, amb el camió escala inclòs, segons van informar fonts del mateix cos d'emergències. El foc es va donar per extingit cap a un quart de vuit del vespre.

També es van desplaçar fins al lloc dels fets diverses unitats de la Policia Local i també el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que va atendre dues persones afectades per inhalació de fum al mateix lloc del fets i que van ser donades d'alta sense ser traslladades a cap centre sanitari.