Ensurt per un foc a la cuina del bar Xaloc del Passeig de Manresa

Ensurt ahir al matí al bar Xaloc de Manresa, al número 20 del passeig de Pere III, per un incendi que es va declarar a la cuina de l'establiment. Segons fonts dels Bombers, que van enviar dues dotacions al lloc dels fets, el foc es va originar a les 10 del matí quan no hi havia clients al bar, sense que ningú resultés ferit, i el foc també va afectar un entresolat pel qual passa el tub de la xemeneia.