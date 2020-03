S'enfronta a cinc mesos de presó per intentar comprar fàrmacs amb receptes falses

La fiscalia demana cinc mesos de presó per O. A., acusat d'utilitzar receptes mèdiques falsificades per tal d'adquirir el fàrmac Rivotril en una farmàcia de Berga.

Segons l'escrit d'acusació, el 3 d'abril del 2018, el processat va presentar diverses receptes en una farmàcia de Berga per adquirir el Rivotril. Per al fiscal, l'acusat era conscient que es tractava de receptes «no legítimes», motiu pel qual l'acusa d'un delicte d'ús de document fals. Per aquest delicte demana per a ell cinc mesos de presó a més d'una multa de 1.500 euros, a raó de 10 euros diaris durant cinc mesos.