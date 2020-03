Un berguedà s'enfronta a 18 anys de presó per abusos sexuals a menors

El berguedà Jordi N. s'enfronta a 18 anys de presó per abusar sexualment de menors d'edat i també per assetjament sexual a una administrativa de 18 anys que va contractar per a la seva empresa. Els fets dels quals se l'acusa haurien passat entre els anys 2012 i 2013 i l'home va ser detingut el gener del 2014, acusat d'abusar de sis menors.

Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, l'acusat era un dels responsables de l'empresa Berga Bus i puntualment feia de conductor. L'home era també bomber al parc de Berga però en aquells moments no exercia ja que estava sancionat, amb suspensió de sou i feina, per altres raons.

Segons consta en l'escrit d'acusació de la fiscalia el processat es va masturbar en repetides ocasions davant de menors, tant a l'interior del bus, on aprofitava per quedar-se a soles amb un o dos infants i en algunes ocasions també els hauria fet tocaments. Segons el ministeri públic, també es va masturbar davant de menors a la mateixa nau de l'empresa, en un parc infantil i al carrer. En una altra ocasió, mentre es masturbava també va enviar whattsapp a un menor que estava al mateix domicili demanant-li que anés a la seva habitació.

Pel que fa a l'assetjament a l'administrativa, una noia de 18 anys, els fets van passar entre l'agost i el novembre del 2013. Segons la fiscalia, l'home, es va masturbar davant d'ella a les instal·lacions de la mateixa empresa i en un altra ocasió, la noia va anar a casa de l'acusat amb l'excusa de recollir un telèfon i de nou es va masturbar. Finalment, en una altra ocasió, a les instal·lacions de l'empresa, l'home es va masturbar davant la jove i li va fer tocaments a la cuixa. Aleshores, la noia va deixar la feina.

Per tots aquests fets, el ministeri públic li demana un total de 18 anys de presó i un total de 19 anys de llibertat vigilada. En concret, demana un any per assetjament sexual, 8 anys per agressió sexual a un menor de 13 anys, quatre anys -8 en total- per a dos delictes d'abusos sexuals i finalment un any de presó per un delicte continuat d'exhibicionisme.

A més a més, el fiscal reclama que se li prohibeixi comunicar-se i acostar-se a menys de 1.000 metres de les víctimes durant un període cinc anys superior a la pena de presó que li imposi la sentència.

El judici està assenyalat per a partir de dilluns de la setmana que ve a la secció cinquena de l'Audiència de Barcelona.