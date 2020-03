Un escalador cau de quatre metres al trencar-se-li la corda a Montserrat

Un escalador ha resultat ferit, aquesta tarda, al trencar-se-li la corda a Montserrat. Segons van informar fonts del mateix cos de Bombers de la Generalitat, han rebut l'avís a les 15:38h que un escalador havia patit la caiguda a la zona del Tortuguer. Com a conseqüència de la caiguda l'escalador ha patit una ferida al cap però no ha perdut la consciència i estava orientat, segons les fonts. Per rescatar-lo s'ha activat una dotació terrestre, els GRAE i un helicòpter amb personal mèdic. L'home ha estat traslladat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa però encara s'està pendent encara de la confirmació del seu estat.