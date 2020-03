La denúncia d'una família va iniciar la investigació

? La investigació dels Mossos d'Esquadra sobre els presumptes abusos sexuals a menors per part de Jordi N. es va activar arran de la denúncia d'uns pares. Arran dels presumptes fets delictius, els Mossos d'Esquadra el van detenir i el jutge el va deixar en llibertat amb una ordre de no apropament a les presumptes víctimes. A més, la seva empresa, Berga Bus, feia transports escolars contractada per Alsina Graells, que quan van transcendir els fets li va rescindir el contracte i l'endemà mateix una altra empresa feia el servei.