Desmantellen dues plantacions de 3.000 plantes de maria a l'Anoia

Els Mossos d'Esquadra han comissat més de 3.000 plantes de marihuana en dues operacions a l'Anoia en la darrera setmana.

A Piera, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Piera van detenir un home per cultivar 2.609 plantes de marihuana en una casa de la població. La detenció es va dur a terme el 5 de març passat i l'arrestat és un home de 24 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Barcelona, i se'l va acusar de ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Tot va passar el mateix 5 de març, pels volts de les set de la tarda, en un patrullatge preventiu de la Policia Local a la urbanització de Can Claramunt. Els agents van localitzar un vehicle, amb un sol ocupant a l'interior i que tenia una actitud de vigilància davant d'una casa.

Davant la possibilitat que s'estigués cometent un delicte, van fer diverses gestions i van esbrinar que l'home hi tenia una plantació de marihuana a l'interior. Davant d'aquests fets, se'l va detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Posteriorment es va fer una entrada i perquisició a la casa on es van trobar un total de 2.609 plantes de marihuana en diferents estats de creixement. A l'habitatge també hi havia pantalles de llum, transformadors i material per afavorir el cultiu indoor. El detingut va quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan el requereixi.

L'endemà, els Mossos d'Esquadra van detenir una dona de 52 anys, de nacionalitat espanyola i veïna de Cabrera d'Anoia, com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. El 6 de març, els Mossos van fer una entrada i perquisició en una casa de la urbanització Can Ros davant la possible existència d'una plantació de marihuana. A la zona del magatzem van localitzar 408 plantes de marihuana i material per al seu cultiu. Es va detenir una persona per la seva presumpta relació amb un delicte de tràfic de drogues i per un delicte de defraudació de fluid elèctric, atès que havia connectat fraudulentament tota la instal·lació a la xarxa elèctrica.

La detinguda va quedar en llibertat després declarar en seu policial amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan la requereixi.