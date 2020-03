Tallada la C-55 per un xoc a Monistrol de Montserrat

Un accident a la C-55, a Monistrol de Montserrat, ha obligat a tallar la carretera cap a un quart de 3 del migdia. S'ha impedit el pas a la via en ambdós sentits al punt quilomètric número 13 i, en conseqüència, hi ha llargues cues en els dos sentits de la marxa. En direcció Manresa, al voltant de les 4 de la tarda la retenció de vehicles arribava fins pràcticament el barri dels Comtals de Manresa. Per tant, la cua era de prop de 10 quilòmetres), motiu pel qual s'ha aixecat les barreres de la C-16 fins a dos quarts de cinc de la tarda per desviar el trànsit.



Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, un camió ha xocat amb una grua d'assistència i això ha provocat el trencament del dipòsit del camió. Els bombers, que han rebut l'avís a les 13:45h hi han enviat tres dotacions que estan treballant per netejar la taca. Tot i això no hi ha hagut ferits.







Accident a la C-55 a l'altura de Monistrol de Montserrat. pic.twitter.com/88ltRbATog — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) March 12, 2020