Un camió s'accidenta a l'eix Transversal, a Manresa, i vessa gasoil a la via

Un camió que circulava per l'eix Transversal ha patit una sortida de via al seu pas per Manresa, al quilòmetre 130, i ha vessat gasoil a la via, segons fonts dels Bombers. L'accident ha tingut lloc aquest divendres a les 5 de la matinada a la C-25 en sentit Lleida. El conductor del camió ha resultat il·lès.



Segons fonts del Servei Català de Trànsit, el vessament ha obligat a tallar un carril de la via en sentit oest (direcció a Lleida) i l'afectació viària continua cinc hores després de l'accident, a les 10 del matí, provocant circulació amb congestió.





Circulació amb congestió (Retenció): C-25 | MANRESA | Sentit Oest cap a LLEIDA-CARRIL LENT TALLAT | Punt km. 131-130 | 09:58 — Trànsit C-25 ?? (@transitc25) March 13, 2020

Dues dotacions dels Bombers han treballat al tram afectat pel vessament de combustible. Han tapat la fuita i han netejat la calçada. El camió hauria topat també amb les barreres de seguretat de la via, fent-les malbé segons fonts de Trànsit, i els treballs de reparació han fet allargar la restricció viària al tram afectat.