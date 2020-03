Investiguen la presència de menjar per a gats enverinat a Cal Rosal

Els Agents Rurals i la unitat de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra estan investigant la possible presència d'esquers amb verí per a animals a la zona dels horts propers al camp de futbol de Cal Rosal, on hi ha nombroses colònies de gats, segons han confirmat els dos cossos.

Segons els Agents Rurals, aquest verí hauria afectat tant animals domèstics com també fauna salvatge, sense entrar en més detalls al·legant que es tracta d'un cas que encara està sota investigació. Tot i això, afegeixen que la investigació la fan acompanyats d'una gossa del Grup Especial Caní que ajuda els agents en les tasques de detecció d'aquest possible verí.

D'altra banda, fonts municipals consultades per Regió7 han explicat que tenen constància d'un cas d'una dona que havia passejat la seva gossa en aquesta zona i que des de fa unes dues setmanes l'animal està ingressat. La dona es va posar en contacte amb l'Ajuntament després que una veïna publiqués a les xarxes socials que havien trobat llaunes sospitoses amb menjar per a gats que estava barrejat amb substàncies vermelloses que podrien ser verí. A la zona també hi havia més llaunes buides, segons aquesta usuària de les xarxes socials.

Les mateixes fonts municipals han explicat que tant a la zona de Cal Rosal com a la resta del municipi d'Olvan hi ha diverses colònies de gats. Des del consistori expliquen que des de ja fa dos mesos estan fent gestions per tal de demanar subvencions per poder esterilitzar els gats. A més més, treballen per poder fer un seguit de campanyes de reunions informatives amb els veïns, posar xips als animals domèstics i també poder-los esterilitzar.