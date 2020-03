El vessament de gasoil del dipòsit d'un camió per un xoc talla dues hores la C-55

Un vessament d'uns 500 litres de gasoil com a conseqüència d'un accident va obligar a tallar, ahir al migdia i durant més de dues hores, la C-55, al Bages. Davant d'aquesta situació, el Servei Català de Trànsit (SCT) va optar per aixecar les barreres al peatge de la C-16.

L'accident va tenir lloc cap 3/4 de 2 del migdia quan una grua d'assistència en carretera i un camió van xocar. Com a conseqüència de l'impacte, en què cap persona va resultar ferida, el camió va perdre el dipòsit de combustible i va acabar vessant uns 500 litres de gasoil que van deixar la calçada totalment impracticable.

Davant d'aquesta situació, finalment, la C-55 va quedar tallada, en sentit sud a l'alçada de Castellbell i el Vilar i es feien desviaments cap a la C-16, i en sentit nord es va interrompre el trànsit a Olesa de Montserrat. Segons fonts presencials, a primera hora de la tarda, les retencions en sentit sud arribaven fins a l'alçada de l'estació de servei de Sant Jordi.

El SCT va informar que la situació va quedar normalitzada a 1/4 de 5 i cinc minuts de la tarda, quan es van tornar a abaixar les barreres de l'autopista. L'accident va ser al punt quilomètric 13 de la C-55, en un punt on no hi ha mitjana que separi els dos sentits de la circulació.

Segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat, aquest cos va activar un total de tres dotacions que van portar a terme tasques de contenció de la fuita de gasoil i també de neteja de la calçada encara que després va ser el servei de manteniment de la via qui es va fer càrrec de la situació i de retirar el combustible que va perdre el vehicle pesant.