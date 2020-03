Tres acusats de robar en cinc habitatges de Manresa i Monistrol de Montserrat durant els mesos d'agost i setembre del 2018 finalment han estat condemnats a un any i mig de presó per receptació, és a dir, per haver comprat objectes robats sent conscients de la seva procedència il·lícita i haver-ne revenut alguns.



Aquesta pena ha estat fruit d'un acord dels acusats, que van reconèixer el delicte de receptació, amb la Fiscalia. Inicialment, el ministeri públic els acusava de ser els autors de cinc robatoris amb una petició de condemna que s'enfilava a un total de 20 anys de presó per un delicte de pertinença a grup criminal i cinc delictes més de robatori amb força en casa habitada, dos dels quals en la modalitat continuada.



Els condemnats, Jorge Luis V. G., Claudio Alez R. G. i Marysel Fabbiola R. D., veïns de Cornellà i Esplugues de Llobregat, van ser detinguts quan en poder seu hi havia els objectes procedents de dos robatoris a Monistrol de Montserrat i de tres a Manresa. Segons recull la sentència, els acusats havien comprat aquests objectes a persones desconeguts conscients del «seu origen il·lícit». Els robatoris a Monistrol de Montserrat es van produir els dies 16 d'agost i 5 de setembre del 2018. D'un dels habitatges, els lladres van sostreure, entre altres objectes, un televisor, mentre que de l'altre es van empotar joies, un rellotge, perfum i documentació bancària, entre altres objectes.



D'altra banda, a Manresa, els lladres van entrar a tres domicilis els dies 10, 17 i 24 de setembre. Un dels afectats pel robatori va ser un exjugador del Baxi Manresa al qual van robar quatre parells de bambes –que va recuperar–, dues samarretes, un ordinador i diners en efectiu tant en euros com en moneda sèrbia, alguns dels quals també es van recuperar. Dels altres dos habitatges, els lladres es van emportar joies, diners, ordinadors, targetes bancàries i un televisor, entre altres objectes. Algunes de les joies van ser localitzades per la policia quan els ara condemnats, que segons la sentència van adquirir a desconeguts, ja les havien venut en establiments d'objectes de segona i compra d'or de Manresa, mentre que altres objectes, també comprats a terceres persones, encara estaven en el seu poder.



La sentència, que ja és ferma, condemna els acusats a un any i mig de presó, però evitaran entrar-hi sempre que no tornin a delinquir al llarg dels propers dos anys.