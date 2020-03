Un camió cisterna bolca a la rotonda de la Petrocat a Manresa

Un camió cisterna que transportava combustible ha bolcat aquest matí, a les 11.08 h, a la rotonda de la Petrocat, a Manresa. Malgrat l'aparatositat de l'accident, el vehicle no ha patit cap fuita de la càrrega que transportava, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. També segons les primeres informacions, no hi hauria cap ferit. El cos de bombers ha activat un total de tres dotacions que s'han desplaçat fins al lloc dels fets, el punt quilomètric 35 de la C-55.