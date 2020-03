Uns lladres entren a l'església de la Bauma de Castellbell i en roben material de les obres

Les obres que s'estan portant a terme a la singular església de la Bauma de Castellbell i el Vilar van ser objecte d'un robatori de maquinària. Els fets, que van tenir lloc la matinada de dissabte a diumenge, els van denunciar ahir a través del seu compte de Facebook l'Associació d'Amics de l'Església de la Bauma, que treballa per la recuperació del temple.

Segons denuncia la mateixa entitat, uns individus haurien entrat a l'interior del recinte, envoltat de tanques d'obra, i s'haurien emportat totes les eines i materials de gran valor de l'empresa Vesta, que és la que està portant a terme els treballs.

L'Associació d'Amics de l'Església de la Bauma concreta que ahir al matí van ser diversos veïns els que van alertar de la situació en veure la porta principal de l'església entreoberta. No s'especificava, però, quin material i per quin valor es van endur. La mateixa entitat reclamava a través del seu compte de Facebook la màxima col·laboració ciutadana per intentar evitar situacions com aquesta, ja que també explicaven que, a la tarda, van entrar en una segona residència del carrer Riera amb l'objectiu d'ocupar-la, però que «gràcies a l'atenció dels veïns i la ràpida intervenció dels Mossos i la Policia Municipal van abandonar la casa».

Castellbell va iniciar les obres de rehabilitació de l'església modernista de la Bauma el desembre. En aquesta fase s'actua en la coberta i en els elements estructurals que estan malmesos.

L'església de la Bauma, que es va inaugurar el 1908, necessita una intervenció a fons i relativament urgent per evitar que es continuï deteriorant i per reparar alguns desperfectes que s'han produït dins i fora del temple amb el pas del temps. L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, que fa dos anys en va aconseguir la cessió per a 25 anys negociada amb el Bisbat de Vic, ha aprofitat que en té la titularitat compartida per engegar aquest seguit de millores.