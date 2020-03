Un conductor ferit en caure amb el cotxe per un terraplè, a Ribera d'Urgellet

Un conductor va reultar ferit ahir a la nit a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, després que el seu vehicle sortís de la carretera per on circulava i caigués per un terraplè. L'accident va tenir lloc a la C-14, al quilòmetre 170, a les 22.20 h de la nit. Segons fonts dels Bombers, el conductor va quedar atrapat a l'interior del vehicle bolcat.

Tres dotacions dels Bombers van treballar al lloc dels fets per excarcerar-lo. També s'hi van desplaçar tres patrulles dels Mossos i personal del SEM. Inicialment semblava que l'home havia patit ferides greus, però el diagnòstic final va ser de ferides lleus, segons ha informat el SEM.