Detingut un home per amenaçar uns vianants amb un ganivet a Manresa

Un home, veí de Manresa, va ser detingut aquest dimarts al vespre al barri de la Sagrada Família per amenaçar uns vianants amb un ganivet de grans dimensions. A les imatges, que les darreres hores s'han viralitzat a les xarxes, s'hi pot veure l'home brandant una arma blanca al mig del carrer Gaudí, al costat del CAP Sagrada Família, mentre s'enfronta verbalment a una parella de joves que passegen dos gossos. Els fets van ser enregistrats per diversos veïns del barri que van presenciar l'escena des dels seus balcons.

Als vídeos que circulen dels fets es pot sentir l'home amb un to provocador i llençant un seguit d'insults als joves que té davant, malgrat que es desconeixen les causes de l'incident. Al cap d'uns minuts, una patrulla de la Policia Local, alertada pels veïns, arriba al lloc dels fets i fa estirar l'home a terra, després que aquest hagi llançat l'arma. Dos agents el redueixen i segons més tard arriben dues patrulles més, que s'emporten l'home detingut i el traslladen a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, on ha passat la nit.

Segons ha pogut saber Regió7, abans d'aquest episodi l'home s'hauria discutit amb altres persones, per causes que es desconeixen. Els fets van tenir lloc al voltant de les 8 del vespre a la cruïlla del carrer Gaudí amb el carrer de l'Arquitecte Montagut. Preguntades per aquest diari sobre un possible trastorn mental del detingut, fonts policials han assegurat que no els consta, així com tampoc que la persona tingui altres antecedents penals.

És previst que aquest migdia el detingut passi a disposició judicial.