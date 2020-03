El cap del PDeCAT a Manresa es resisteix a parlar castellà a la Guàrdia Civil i acaba denunciat

El president del PDeCAT de Manresa, Josep Maria Fius, ha estat denunciat aquest dijous al matí per la Guàrdia Civil després de resistir-se a parlar castellà amb dos agents que l'han aturat al carrer d'Àngel Guimerà quan tornava de llançar les escombraries. La Guàrdia Civil ha confirmat a Regió7 que han denunciat Fius per faltar al respecte i la consideració dels agents de l'autoritat, perquè «no s'ha comportat correctament», però no ha pogut detallar quins són els fets concrets que han provocat la denúncia.



L'incident, que el mateix Fius ha fet públic a les xarxes, ha començat quan una patrulla de la Benemèrita ha vist el manresà al carrer i s'ha aturat per demanar-li què feia i on anava. Segons el relat del polític, ell ha respost a les preguntes de la Benemèrita en català, fet que hauria molestat els agents, que li han demanat que parlés en castellà perquè no el podien entendre. Després de llençar «un sospir», explica Fius, els guàrdies han elevat el to i han començat a proferir alguns crits i li han demanat el DNI. També han avisat els «seus superiors», i minuts més tard s'ha presentat un vehicle de paisà al lloc dels fets amb dos guàrdies més.



L'enrenou ha cridat l'atenció de diversos veïns, que s'ho miraven des dels balcons, alguns fins i tot mòbil en mà. Això tampoc hauria agradat als agents, que els han ordenat deixar de gravar, ja que «és delicte gravar l'autoritat, deien», assegura Fius. Els agents fins i tot han instat els veïns a baixar al carrer per comprovar que esborraven les imatges, tot i que els interpel·lats s'hi haurien negat.



Els fets han tingut lloc al voltant de les 11 del matí i s'han allargat més de mitja hora, segons l'afectat, que critica l'actuació dels agents i expressa convençut que el motiu de la denúncia ha estat el fet que s'ha negat a parlar en castellà. Tot i això, la Guàrdia Civil, consultada per Regió7, defensa que parlar català «no és una infracció» i que, a més, un dels agents que han denunciat Fius «és català, per tant entén i parla perfectament el català». El cos justifica la denúncia per l'actitud de Fius, que hauria faltat al respecte als agents. Entre les causes del delicte del qual se l'acusa hi ha insults o amenaces a l'autoritat, fet que Fius nega.



El president del PDeCAT s'ha mostrat «al·lucinat» pels fets en declaracions a Regió7 i ha criticat que els agents no l'hagin deixat ni trucar la seva dona per avisar-la de per què trigava tant a tornar. També explica que la Guàrdia Civil no li ha ensenyat la denúncia ni l'ha informat de quines poden ser les conseqüències si prospera: «M'han dit que amb la situació que vivim, d'estat d'alarma, no estan obligats a entregar-me ni mostrar-me res», afirma.



La Guàrdia Civil ha confirmat a aquest diari que així és i que la persona denunciada, Fius en aquest cas, «ja rebrà una còpia de la denúncia a casa quan es tramiti». En aquesta denúncia hi hauria de posar els fets concrets pels quals s'ha considerat que Fius va faltar-los al respecte, fets que ni li van ser explicitats a ell ni la Guàrdia Civil ha sabut concretar a aquest diari.



D'altra banda, el cos de seguretat subratlla que té competències en tot el territori espanyol per identificar qualsevol ciutadà que estigui al carrer, donada la situació d'emergència pel coronavirus i les recomanacions de confinament. «És una pràctica habitual», asseguren des del cos.





