Un cotxe s'accidenta i bolca a la C-55, a Manresa

Un turisme s'ha accidentat aquest dilluns al matí a la C-55 al seu pas per Manresa, en direcció sud, passada la sortida cap al barri de Sant Pau. Els fets han tingut lloc a 1/4 de 8 del matí al quilòmetre 28 de la via. El vehicle ha acabat bolcat lateralment i la persona que hi viatjava ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa en estat lleu, segons fonts dels Bombers.