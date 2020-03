La Policia Local de Manresa imposa prop de vuitanta multes per saltar-se el confinament durant el cap de setmana

La Policia Local de Manresa ha imposat prop d'una vuitantena de multes durant el cap de setmana per saltar-se el confinament, segons ha pogut saber Regió7. Fins aquest dilluns i des que es va declarar l'estat d'alarma pel coronavirus, el 13 de març, la xifra d'expedients sancionadors oberts a la capital del Bages ja ascendeix a 130. Fins al dimecres de la setmana passada s'havien posat 10 sancions, fins divendres 52, i durant el cap de setmana han estat 78. Les sancions poden anar dels 600 als 30.000 euros i és l'administració competent qui valora cada cas i el penalitza amb un import o altre, en aquest cas la Direcció General de Policia de Catalunya.

A Manresa, totes les actes sancionadores s'han tramitat a persones, siguin vianants o conductors de vehicles, que eren al carrer sense un motiu justificat. Les mesures aplicades pel Govern espanyol amb motiu de l'estat d'alarma, i que ahir es va conèixer que s'allargaran almenys 15 dies més, només permeten sortir al carrer en els següents casos: per a l'adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistència a centre, servei o establiment sanitari; desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial; retorn al lloc de residència habitual; assistència o atenció a persones grans, menors d'edat, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables; o desplaçament a entitat financera o d'assegurança. També es contempla la possibilitat que hi hagi una causa de força major o situació de necessitat, que s'ha d'especificar.

Primer dia del certificat d'autoresponsabilitat



Per facilitar la tasca dels agents de seguretat ciutadana, aquest dilluns ha entrat en vigor el certificat d'autoresponsabilitat creat per la Generalitat i que pot emplenar el mateix ciutadà per especificar els motius que el porten a sortir de casa. No és d'ús obligatori, però sí recomanable, de la mateixa manera que el certificat d'empresa que poden portar els treballadors per acreditar que es desplacen al seu lloc de treball. Poden descarregar-se el document clicant aquí. Des d'ahir a la mitjanit, a més, la Generalitat ha posat en marxa un web per generar el certificat autoresponsable de desplaçament en línia i poder portar-lo en qualsevol dispositiu electrònic.

Control al centre de Manresa



En aquest context, aquest dilluns al matí la Policia Local de Manresa ha realitzat un control de trànsit a la plaça Espanya amb l'objectiu que es compleixi el decret de l'estat d'alarma. A 2/4 d'11 del matí, dos vehicles i quatre agents del cos policial s'han situat davant de l'institut Lluís de Peguera, a banda i banda del carrer, tots ells protegits amb mascareta i guants. Aleatòriament, els agents aturaven alguns conductors per demanar-los a on es dirigien i la documentació que ho acreditava. La majoria portaven imprès i emplenat el certificat d'autoresponsabilitat o, en el cas dels treballadors, un certificat signat per l'empresa.

Les dues patrulles han dut a terme el control durant una hora. De prop d'un centenar de vehicles, n'han aturat una vintena, i no han imposat cap sanció. Les explicacions eren diverses, però n'hi havia que es repetien: visita al metge, compra d'alimentació, compra de medicaments per a familiars d'edat avançada i, sobretot, desplaçaments per motius laborals.

Pràcticament tots els conductors circulaven sols al vehicle, i només en dos casos hi havia més passatgers: una mare que portava els seus fills, menors, al pare pel canvi de custòdia i un home que portava l'esposa a l'hospital. Ella no tenia el carnet de conduir, ha justificat ell, i per això anaven tots dos al cotxe. Els agents els han permès el pas però han fet seure la dona als seients posteriors, ja que aquesta és l'ordre mentre duri el confinament, que si viatgen dues persones en un mateix vehicle, una ha de seure als seients del darrere.

En algun cas, tot i que puntual, els agents demanaven al conductor la seva documentació (DNI o carnet de conduir) i la documentació del vehicle. I a tots els conductors aturats, després de preguntar-los a on es dirigien, els demanaven també l'any de naixement i ho anotaven en un full. Amb aquestes dades, segons els agents, es faran recomptes estadístics dels controls realitzats.