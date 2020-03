S'incendia una xemeneia en un habitatge a Sant Joan de Vilatorrada

Els Bombers han treballat aquest dilluns a la matinada per apagar un foc de xemeneia a Sant Joan de Vilatorrada, al carrer de les Oliveres, 1. L'incendi es va declarar a la 1 de la matinada i va provocar esquerdes a la part de dalt de la xemeneia, segons fonts del cos d'emergències. Bombers va desplaçar una dotació i l'autoescala al lloc dels fets per revisar la xemeneia afectada. No hi va haver persones ferides.

D'altra banda, aquest diumenge a la tarda, una dotació dels Bombers va haver d'apagar l'incendi d'un contenidor a Castellgalí, al carrer Penedès. El foc va declarar-se a 1/4 de 7 de la tarda i no va provocar danys personals ni materials als veïns i edificis del voltant.