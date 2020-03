UGTpresons exigeix «mesures extraordinàries» per evitar una crisi de seguretat

UGTpresons, el sindicat majoritari a les presons catalanes, exigeix l'aplicació de «mesures extraordinàries» davant de l'increment del nombre i gravetat dels incidents que asseguren que s'estan generalitzant als centres penitenciaris de Catalunya. El sindicat ha escrit una carta dirigida al Secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, exigint una sèrie de mesures com el confinament dels presos a les seves cel·les, l'ampliació de treballadors a la plantilla o prioritat a l'hora de fer-se les proves del COVID-19 després de dos incidents que el sindicat valora com a «motins frustrats» aquest cap de setmana a les presons de Brians 1 i Brians 2.

En l'escrit d'UGTpresons, asseguren que «els centres penitenciaris de Catalunya estan vivint una situació mai vista abans que, si ja de per si és un repte i una situació angoixant per a tota la població, ho és molt més encara en un entorn com el nostre per les peculiars i evidents circumstàncies de les institucions tancades».

Pel que fa a les mesures de règim interior, el sindicat exigeix el confinament dels interns a les seves cel·les per tal de minimitzar el risc d'aglomeracions tant pel que fa a la possibilitat de contagi, com per extremar les mesures de seguretat, així com també el confinament en els seus respectius mòduls. En l'escrit també demanen prioritzar l'observació via càmeres de seguretat, el tancament dels tallers, que es netegin i desinfectin els centres de treball cada nit o que es limitin les sortides dels presos al pati, a la sala o a sortides d'atenció individualitzada per evitar el desbordament dels departaments de Sancionats i Règim Tancat.

El sindicat també demana que, com a col·lectiu essencial, els treballadors penitenciaris disposin també de prioritat a l'hora de realitzar les proves del COVID-19. En l'escrit, també s'exigeix la incorporació, primer a la borsa de treball i després als centres de treball del màxim de personal possible per pal·liar l'augment incessant de baixes laborals i els possibles contagis dels treballadors. Fonts del sindicat expliquen que molts dels treballadors tenen el centre de treball lluny de casa i que el tancament d'hotels decretat per l'Estat fa que no puguin disposar d'un lloc per passar la nit. Per això demanen que s'habilitin espais als centres penitenciaris perquè els funcionaris que viuen lluny puguin dormir-hi.

Per intentar minimitzar els desplaçaments i possibles contagis, el sindicat també exigeix algunes mesures com compactar els horaris dels treballadors i que el nombre de funcionaris sigui el mínim indispensable per cobrir els serveis d'una manera suficient, independentment de les ràtios. A part d'això, demanen disposar de mascaretes i guants i que es reposin un cop perdin la seva vida útil, poder disposar i utilitzar aerosols com a mitjans coercitius o que a tots els centres i per cada torn, es disposi d'un equip d'intervenció immediata per actuar de manera immediata davant la presència de qualsevol focus de problemes.



Dos incidents a Brians

La carta escrita per UGTpresons ve motivada per l'increment dels incidents a les presons de Catalunya com els que es van produïr aquest cap de setmana a les presons de Brians 1 i Brians 2. Segons han explicat fonts de Justícia, dissabte a Brians 1 cap a les 12.15 h, un intern va protagonitzar un incident al pati i cinc més es van posar al davant per impedir l'actuació dels funcionaris. L'incident es va reconduir, però uns 60 interns van decidir iniciar una plantada negant-se a entrar al menjador. La situació es va controlar i tots els interns van dinar i van sopar. Es van identificar i sancionar 25 presos com a promotors de la protesta: 12 van ser traslladats de centre i a la resta se'ls va canviar de mòdul. La protesta tenia l'objectiu de reclamar un seguit de reivindicacions relacionades amb les restriccions imposades per evitar la propagació del coronavirus com la recuperació de les comunicacions a través del locutori o les comunicacions directes vis a vis, assegura UGTpresons.

Des del departament recorden que aquest incident en cap cas es pot qualificar d'intent de motí, com ho ha qualificat el sindicat UGT, perquè en cap moment es va pretendre agafar el control de la presó.

Fonts del sindicat expliquen també que diumenge a la nit a Brians 2 es va viure una situació similar pel que fa a la motivació de l'incident. En aquesta ocasió, presos de tres mòduls diferents van decidir no pujar a les cel·les i van cremar mobiliari dels espais comuns com a protesta.