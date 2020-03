S'incendien els cables elèctrics d'una façana al Passeig de Manresa

Els Bombers han treballat aquest dimarts a la matinada per apagar un incendi que ha afectat els cables elèctrics de la façana d'un edifici al passeig Pere III de Manresa. Els fets han tingut lloc a 2/4 de 2 de la matinada i no han provocat persones ferides. El foc s'ha originat per l'encesa d'uns cables a l'exterior del número 67 del Passeig. Dues dotacions dels Bombers han apagat el foc i revisat la instal·lació.