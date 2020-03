Sor Lucia alerta que hi ha qui es fa passar per personal del CAP

Aquests dies s'està trobant arreu del país individus que aprofiten la pandèmia del coronavirus com excusa per a enganyar la gent gran i colar-se a les seves llars i robar els objectes de valor. Aquest cop l'estafa ha arribat fins a Manresa i la monja Sor Lucia Caram explica la situació que ha viscut: dos individus han arribat al convent de Santa Clara identificant-se com a sanitaris i que havien de fer una "inspecció". Per sort el personal del convent s'ha donat compte a temps i no els han deixat passar, per això Sor Lucia fa una crida i alerta a la població sobre aquesta estafa a Manresa.