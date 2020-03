Ensurt per l'incendi d'una xemeneia en un habitatge a Puigcerdà

Ensurt, aquest dimecres al vespre, en un habitatge de Puigcerdà per l'incendi d'una xemeneia. El foc es va declarar a les 8 del vespre al número 4 del carrer de Puig Peric, segons fonts dels Bombers, que van enviar dues dotacions al lloc dels fets. Quan van arribar, expliquen, ja no hi havia flama i només van haver de revisar la càmera tèrmica per evitar punts calents. No hi va haver persones ferides ni evacuades a causa de l'incendi.