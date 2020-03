Els Bombers fan un servei nocturn a Berga per les espurnes d'uns cables elèctrics

Els Bombers van treballar ahir a la nit a Berga, amb dues dotacions, per revisar una instal·lació elèctrica que espurnejava. L'incident va tenir lloc a les 21.32 h d'aquest dijous a la nit a la carretera de Ribes, a l'exterior de l'edifici situat al número 9 de la via. Els Bombers van revisar els cables que feien guspires per evitar un incendi i van avisar els tècnics de la companyia, que es van fer càrrec de l'avaria. No hi va haver persones ferides ni danys materials.