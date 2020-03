Vuit baixes de policies de Manresa per contacte amb infectats, tenir símptomes o viure a Igualada

Vuit agents de la Policia Local de Manresa estan de baixa com a conseqüència de la crisi del coronavirus. Cinc agents de la Policia Local de Manresa estan aïllats, tot i que cap han donat positiu. Dels cinc, n'hi ha dos que estan seguint les instruccions de les autoritats sanitàries per haver estat en contacte amb persones que tenien el virus i tres que presenten símptomes.

En tot cas, fonts de l'Ajuntament asseguren que cap dels agents amb símptomes no està greu i que, al no saber què tenen exactament, podria tractar-se d'un refredat. Hi ha més baixes en el cos policial com a conseqüència de la pandèmia, i és que tres agents no poden anar a treballar perquè viuen a Igualada, ciutat confinada de la que ningú pot entrar i sortir.

El cos policial també destaca que entre la plantilla no hi ha cap agent que hagi donat positiu.