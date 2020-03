Tensió a l'interior d'un tren de Renfe en un intent d'agressió amb un ganivet a Castellbell

Tensió en un tren de Renfe que aquest tarda a primera hora anava cap a Barcelona. Un home ha amenaçat de mort una passsatgera a qui volia robar el telèfon mòbil. Tot i que durant una estona el lladre l'ha tingut amenaçada amb una ganivet al coll, la resistència de la dona amenaçada i els crits desesperats d'auxili d'una altra passatgera mentre corria al primer vagó a avisar a l'interventor han fet que el lladre alliberés la víctima i s'hagi escapat saltant per una finestra. Un testimoni presencial que ha relatat els fets a Regió7 ha explicat que han estats moments de tensió, de por i de molts nervis.

Testimonis presencials han explicat que l'home, d'1,80 metres aproximadament, ha pujat amb normallitat a l'estació de Renfe de Sant Vicenç de Castellet. I l'agressió s'ha produït just quan arribava a Castellbell i el Vilar, se suposa que amb la intenció de poder sortir del tren en el moment que s'obrissin les portes, amb el seu botí. La ressistència de la dona ha fet que el lladre s'ha entretingut més del que havia previst i l'avís de l'altra viatgera ha fet activar el sistema d'emergència del tren. La viatgera no agredida ha avisat l'interventor, i aquest a la seva central, i en aquest mateix moment les portes del tren han quedar tancades i el comboi aturat. A l'interior hi ha quedar mitja dotzena de persones, entre els quals el delinqüent.

Un cop l'agressor ha vist que no podia sortir per les portes i que s'havia donat avís a la policia de la situació, alterat, ha afagat el martell d'emergència, ha trencat el vidre d'una finestra i ha saltat a l'exterior. El tren anava en direcció a Barcelona i ell s'ha fet escàpol per la vida, en sentit contrari, cap a Sant Vicenç de Castellet.

Fonts de Renfe ha fixat els fets a les 15,27h de la tarda, que és el registre de l'avís de l'interventor. En el mateix moment que es fa l'avís reben la informació el cos de Mossos d'Esquadra i el SEM. Una minuts més tard, Mossos i SEM han arribat al cotche número 6, que és on ha succeït l'agressió. La dona agredida, que ha assegurat que posaria la denúncia tan bon punt arribés a Barcelona, ha estat atesa. Tot i que la pressió del ganivet li ha deixat una marca vermella al coll i tenia dolors de l'estrebada, no tenia ferides aparents.

El tren ha estat aturat 43' i després ha reprès la marxa. Fonts de Renfe han explicat que s'han descarregat les imatges de l'estació de Sant Vicenç i s'han posat a disposició del Mossos d'Esquadra per si els calen per fer la identificació del lladre. Al tren, a part del passatge, hi havia el maquinista i l'interventor. El testimoni que ha fet el relat ha explicat que ha vist certes dificultats per actuar i respectar les normes de seguretat pel coronavirus. De totes maneres, assegura que en el moment d'estar amb la víctima, el personal de Renfe no portava mascareta.