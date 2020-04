Els morts en accidents de trànsit baixen un 29,7% el primer trimestre de l'any

El nombre de morts en accidents de trànsit ha baixat un 29,7% en el primer trimestre de l'any en comparació amb el mateix període del 2019. Són 26 les persones que han perdut la vida, per les 37 de l'any passat, amb un 41% menys d'accidents mortals. La reducció es deu especialment al mes de març, quan ja hi havia confinament pel coronavirus. L'últim mes només hi ha hagut cinc víctimes mortals, pels 19 del 2019. Les restriccions de circulació des del 14 de març han reduït la mobilitat un 75% a l'àrea metropolitana de Barcelona. El 69% de les víctimes mortals han estat en cap de setmana, i d'aquestes, la meitat van ser dissabte.

Les persones que han perdut la vida a les carreteres han baixat un 49% en comparació amb el 2010, any de referència per al compliment dels objectius europeus.

Pel que fa als col·lectius vulnerables, en el primer trimestre han mort tres motoristes, un ciclista i dos vianants. La franja d'edat que ha sumat més morts és la dels 45 a 54 anys, amb nou víctimes.

Les demarcacions de Lleida i de Tarragona són les que experimenten un descens més important, passant de 7 a 3 i de 14 a 8, respectivament. La sinistralitat a Barcelona i Girona registra dades similars (de 10 a 9 i es manté en 6).