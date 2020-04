Tu ets clau per aturar el virus, queda't a casa!

Quedar-se a casa i no sortir al carrer mentre duri la pandèmia del coronavirus, i protegir el col·lectiu més vulnerable de la població, és la manera més efectiva d'aturar la propagació d'aquesta malaltia. L'obligat confinament té com a objectiu contribuir a la no saturació d'hospitals i UCIs. Per això és vital quedar-se a casa i evitar qualsevol desplaçament que no sigui imprescindible. Dels gairebé 22.000 cassos que s'han detectat a Catalunya, s'han curat més de 5.000 persones. Cada petita acció és important per evitar més víctimes. A Catalunya ja han mort més de 2.000 persones i a la Catalunya Central, entre Manresa i Igualada -amb el focus de la conca d'Òdena- en sumen més de 150.

El Departament de Salut de la Generalitat ha posat a disposició dels ciutadans un lloc web per consultar la incidència de casos positius de Covid-19 al territori.

Malauradament cada dia ens arriben les xifres de les persones que moren pel Covid-19, un virus que a hores d'ara ja té un impacte a nivell mundial. Per això cal seguir sumant esforços individuals.

El tancament d'escoles, d'establiments i empreses no essencials, la paralització de l'activitat i el confinament de la ciutadania a casa són mesures inèdites per intentar contenir la transmissió del virus.

Consells de salut imprescindibles

Rentar-se les mans, respectar la distància de seguretat a l'hora d'anar a comprar o mantenir-se físicament actius són alguns dels consells de salut que cal seguir durant el confinament. En cas de patir símptomes (febre, mal de coll, tos, problemes respiratoris), és important aïllar-se a la resta de convivents i fer un ús responsable del sistema de salut.

Si necessites més informació sobre què és el Covid-19, com es transmet, consells per al confinament, grups de risc, ús de mascaretes, com desinfectar la casa, els aliments, entre d'altres consultes, ho trobaràs al web canalsalut.gencat.cat/coronavirus.





Què podem fer per ajudar?

Per prevenció, per respectar als malalts, per protegir familiars i amics, per ajudar als professionals sanitaris... tothom té una motivació per quedar-se a casa i aquest és el principal objectiu de les campanyes que s'estan promovent per no sortir al carrer. A Catalunya som 7,5 milions de persones per aturar el coronavirus.



Més enllà de quedar-se a casa, la ciutadania està fent esforços per superar aquesta pandèmia i posar en valor la capacitat de cadascú per donar suport a altres persones que ho necessiten, tot respectant les mesures de confinament necessàries. A la Catalunya central han sortit diverses iniciatives solidàries i creatives, particulars i empreses aporten el seu gra de sorra per a mascaretes i respiradors.

Una empresa de Cardona ha dissenyat una nova mascareta amb tecnologia 3D. També ha fabricat mascaretes l'empresa manresana LVX. I n'han promogut l'elaboració des d'Ajuntaments com el de Manresa i el de Solsona, que ha coordinat una iniciativa solidària que ha permès recollir més de 2.500 mascaretes. D'altra banda, s'han enllestit els primers 30 respiradors fabricats a l'Anoia per voluntaris del col·legi d'Enginyers. També hi ha hagut implicació de voluntaris a fer viseres, tant d'un grup del Berguedà com de l'institut EDN de Navàs. Altres col·lectius porten la compra o el dinar a casa de persones grans. I empreses locals com Fibracat, Deporvillage i Buff col·laboren amb diverses fórmules per combatre les conseqüències de la crisi sanitària.

Són alguns exemples d'accions de suport per part de col·lectius, empreses, entitats i ajuntaments.

Confinament actiu

La xarxa també s'ha omplert de vídeos tant amb consells per quedar-nos a casa com amb propostes per fer més amè el confinament: sessions d'esport, classes a distància, activitats per als més petits o música als balcons com ara la cantada conjunta a Manresa de la cançó «Corren» del grup Gossos. Una altra acció és la que protagonitzen policies locals d'algunes poblacions, per exemple els de Solsona, que van sota els balcons de les cases on hi ha nens que compleixen anys i els feliciten amb música o fent sonant les sirenes dels seus vehicles.



El sector cultural també s'ha mobilitzat per alleujar el confinament de les famílies. El món de la cultura és un dels més perjudicats per la crisi econòmica però ha buscat sortida oferint visites virtuals als museus, concerts, o el servei de les biblioteques. Manresa, per exemple, proposa una agenda cultural per fer des de casa aquesta primera quinzena d'abril, amb activitats com ara gravar un tema musical propi o conèixer com es va salvar la Seu de Manresa.



Agraïment als professionals que estan al peu del canó

Els professionals sanitaris són els herois del moment. Metges, infermeres i personal de neteja dels hospitals són imprescindibles perquè la cadena sanitària funcioni en una crisi sanitària com la que vivim. Els aplaudiments de cada vespre als balcons són una mostra de l'agraïment als professionals de la sanitat, com també s'ha de donar les gràcies als treballadors dels serveis bàsics que es mantenen actius: farmacèutics, personal de supermercats, del món agrari, transportistes, policies, bombers, periodistes...



#Catcentralacasa

Si vols compartir alguna iniciativa, fer una crida per alguna necessitat o agrair la tasca a algú, des de Regió7, et convidem a fer-ho amb el hashtag #Catcentralacasa. Junts podrem front al coronavirus. Queda't a casa!



Amb el suport de: