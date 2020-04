Enxampen sis escaladors que se saltaven el confinament a Fígols i Alinyà

Els Agents Rurals van interposar sis denúncies a un grup d'escaladors que es trobava a Fígols i Alinyà (Alt Urgell) per saltar-se les mesures de confinament decretades arran de l'estat d'alarma, les quals inclouen la prohibició de dur a terme activitats de lleure a la natura, com ara senderisme, anar en bicicleta, acampar, fer barbacoes o practicar parapent o esports d'aventura, entre d'altres. A més, també van aixecar disset actes. D'altra banda, el cap de setmana passat també van localitzar i sancionar persones que volien anar a fer esquí de muntanya i circulaven per una pista forestal al terme municipal de Puigcerdà.