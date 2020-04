Davant del coronavirus, responsabilitat i solidaritat

L'estat d'alarma decretat pel coronavirus ens obliga a estar a casa. En aquesta situació de crisi que millora més lentament del que ens agradaria, no tot ha de ser negatiu i la solidaritat de la ciutadania n'és un exemple. Si vols compartir alguna iniciativa, fer una crida per alguna necessitat o agrair la tasca a algú, et convidem a fer-ho amb el hashtag #Catcentralacasa. Junts podrem front al coronavirus. Queda't a casa!



Iniciatives solidàries

Col·lectius, empreses, entitats i ajuntaments fan esforços per superar aquesta pandèmia i posar en valor la capacitat de cadascú per donar suport a altres persones que ho necessiten, tot respectant les mesures de confinament necessàries. A la Catalunya central han sortit diverses iniciatives solidàries i creatives per elaborar mascaretes o fabricar de respiradors i viseres. A les primeres accions que van sorgir a mitjans de març, se'n van afegint de noves, com les mascaretes de gènere de punt fetes a Igualada.

I empreses que col·laboren amb diverses fórmules per combatre les conseqüències de la crisi sanitària, com per exemple Fibracat, donant targetes SIM per connectar pacients aïllats dels hospitals amb les famílies; o Deporvillage, que aporta ulleres de protecció.

L'e-commerce manresà Deporvillage ha donat ulleres de protecció. Foto: Deporvillage

Confinament actiu

La xarxa també s'ha omplert de vídeos tant amb consells per quedar-nos a casa com amb propostes per fer més amè el confinament: sessions d'esport, classes a distància, activitats per als més petits o música. Per exemple el músic Jordi Costa i el grup Rúpits, de Gironella, animen els carrer; i el navassenc Tito Akile ha presentat la cançó «Història d'amor confinat».

El món de la cultura és un dels més perjudicats per la crisi econòmica però ha buscat sortida oferint visites virtuals als museus, concerts, o el servei de les biblioteques. Manresa, per exemple, proposa una agenda cultural per fer des de casa aquesta primera quinzena d'abril, amb activitats com ara gravar un tema musical propi o conèixer com es va salvar la Seu de Manresa. A Puig-reig, el col·lectiu Sense Por organitza deu dies d'activitats solidàries contra el coronavirus. I també cal destacar el cor virtual que ha creat la intèrpret Karol Green, vinculada a Sant Fruitós.

En l'àmbit esportiu també aflora l'esperit benèfic. El Berguedà s'ha mobilitzat per fer una jornada esportiva solidària des de casa amb l'objectiu de recaptar fons per a l'Hospital Sant Bernabé de Berga en la seva lluita contra el coronavirus.



Per què és important el confinament?

La imatge d'una Catalunya buida és inèdita. No ho havíem vist mai. No havíem viscut mai una Setmana Santa sense cotxes a les carreteres, sense gent als espais turístics, sense activitat als carrers... però vivim una situació extraordinària que ens obliga a estar confinats. Aquest confinament té com a objectiu contribuir a la no saturació d'hospitals i UCI. Per això és vital quedar-se a casa i evitar qualsevol desplaçament que no sigui imprescindible.

Dels més de 28.000 contagis que s'han detectat a Catalunya, s'han curat gairebé 11.000 persones de la Covid-19. Cada petita acció és important per evitar més víctimes. A Catalunya ja han mort més de 2.900 persones i a la Catalunya Central, entre Manresa i Igualada i Berga superen les 200.



El Departament de Salut de la Generalitat ha posat a disposició dels ciutadans un lloc web per consultar la incidència de casos positius de Covid-19 al territori.



Consells de salut imprescindibles

Rentar-se les mans, respectar la distància de seguretat a l'hora d'anar a comprar o mantenir-se físicament actius són alguns dels consells de salut que cal seguir durant el confinament. En cas de patir símptomes (febre, mal de coll, tos, problemes respiratoris), és important aïllar-se a la resta de convivents i fer un ús responsable del sistema de salut.

Si necessites més informació sobre què és el Covid-19, com es transmet, consells per al confinament, grups de risc, ús de mascaretes, com desinfectar la casa, els aliments, entre d'altres consultes, ho trobaràs al web canalsalut.gencat.cat/coronavirus.



Agraïment als professionals que estan a primera línia

Els professionals sanitaris són els herois del moment. Metges, infermeres i personal de neteja dels hospitals són imprescindibles perquè la cadena sanitària funcioni en una crisi sanitària com la que vivim. Els aplaudiments de cada vespre als balcons són una mostra de l'agraïment als professionals de la sanitat, com també s'ha de donar les gràcies als treballadors dels serveis bàsics que es mantenen actius: farmacèutics, personal de supermercats, del món agrari, transportistes, policies, bombers, ...

A Manresa, cada dia a les 8 del vespre la façana de l'Ajuntament s'il·lumina de color blau. I el gimnàs Vela també és blau cada diumenge.

La façana de l'ajuntament de Manresa il·luminada de blau. Foto: AJM

Junts podrem fer front al coronavirus. Queda't a casa! #Catcentralacasa.