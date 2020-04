Un veí d'Òdena de 36 anys mor en un accident de trànsit a Cornellà de Llobregat

Un veí d'Òdena de 36 anys va morir ahir al vespre en un accident de trànsit a Cornellà de Llobregat. El xoc va tenir lloc al punt quilomètric 11,8 de la carretera C-245 a Cornellà, en sentit Gavà. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident a les 20.54 h. Per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió per encalç entre dos camions i un turisme. Com a conseqüència de l'accident, van morir les dues ocupants del turisme, C.M.G. una dona de 31 anys i C.R.B. una dona de 38 anys, ambdues veïnes de Castelldefels, i el conductor d'un dels dos camions, X.G.M, un home de 36 anys i veí d'Òdena. El conductor de l'altre camió implicat va resultar il·lès.

Arran de la incidència, es van activar dotze patrulles dels Mossos d'Esquadra, deu dotacions dels Bombers de la Generalitat, els quals van efectuar tasques d'extinció i d'excarceració de les víctimes i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l'afectació viària, la C-245 es va tallar en els dos sentits de la marxa i s'ha reobert completament a les 8 h d'avui.

Amb aquestes víctimes, són 29 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya (dades provisionals)

El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.