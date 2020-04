Els Mossos replantegen els controls per evitar la picaresca dels qui van a segones residències

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha detectat que els pics de trànsit durant el confinament es fan "en moments fora d'hores punta". Segons ha explicat a Rac1 el director del SCT, Juli Gendrau, això fa que per part dels Mossos d'Esquadra s'estigui replantejant els horaris dels controls a les carreteres així com també intensificar-los. Des de l'estat d'alarma, ha dit, s'estan fent de mitjana uns 200 controls diaris però segueixen trobant-se amb persones que intenten saltar-se el confinament optant per hores amb menys controls per desplaçar-se, per exemple, a segones residències.

"Molta gent se les empesca per buscar camins secundaris", ha afirmat Gendrau, que ha recordat que tot i que els Mossos tenen més de 1.000 agents destinats a fer controls "també hi ha molta picaresca".

Segons el director del SCT "molts el que estan fent es desplaçar-se i reagrupar-se" amb familiars.

Per tot plegat, ha aixecat "el crit d'alerta" perquè no es facin desplaçaments perquè es posen en risc tant les zones de destí com les persones que es troben pel camí.

Sobre el repunt de trànsit respecte la setmana passada, Gendrau ha matisat que com que són xifres petites, per pocs vehicles que hi hagi s'incrementa. Amb tot, ha assenyalat que no només ha haugmentat el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona sinó que també s'ha vist un "repunt" en zones més allunyades i que inclou creixements al corredor de l'AP-7 (7%), la C-16 (13%) o la C-65.