Denuncien un conductor que quintuplicava la taxa d'alcohol, a Martorell

Els Mossos d'Esqudra van denunciar penalment, aquest dimecres a Martorell, un home de 46 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Corbera de Llobregat, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir amb una taxa d'alcohol cinc vegades superior al màxim permès.

Els fets van tenir lloc aquest dimecres, cap a les 10 hores, quan una dotació de trànsit va detectar un vehicle aturat al peatge de Martorell de l'AP-7, en un carril Via-T, i que no disposava del corresponent dispositiu de pagament automàtic, motiu pel qual la barrera no s'aixecava.

Quan els agents es van apropar van observar que el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques.

A la prova d'alcoholèmia va donar una taxa d'1,45 mg/l en aire expirat, més de cinc vegades del límit permès.

El conductor, que té dos judicis pendents també per alcoholèmia penal, ha estat denunciat penalment per la taxa d'alcoholèmia i administrativament per incomplir les mesures de confinament.