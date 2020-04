Detingut per segon cop per desobeir el confinament, a Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir aquest dimecres a la tarda un jove de 23 anys, amb domicili a Manresa, a qui van imputar el delicte de desobediència.

Els fets van ocórrer a quarts de tres de la tarda, quan una patrulla va trobar un jove que caminava pel passeig parlant per telèfon. En requerir-li el motiu pel qual es trobava al carrer, el jove continuava parlant per telèfon sense atendre els agents, i sense fer-los cas a les indicacions de que havia de marxar cap a casa.

En constatar els agents que l'individu en qüestió acumulava una desena de denúncies per saltar-se el confinament, cinc de les quals per la via penal, i en comprovar que havia estat detingut recentment per un altre cos de policia pels mateixos fets, els agents van detenir-lo novament i imputar-lo un altre delicte de desobediència.

Justament, el dia abans, dimarts, agents de la Policia Local de Manresa ja van detenir un altre jove per desobediència durant el confintament. Era també la segona detenció del mateix individu per desobediència durant el confinament. En aquest cas, a més, acumulava un total de 16 denúncies administratives i penals.