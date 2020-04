S'incendien tres contenidors a Oliana, a l'Alt Urgell

Tres contenidors s'han incendiat aquest dissabte a primera hora del matí a Oliana, a la comarca de l'Alt Urgell. Segons fonts dels Bombers, el foc s'ha declarat a 2/4 de 8 del matí al carrer Vall de Dalt. No hi ha hagut persones ferides, només destrosses materials. Hi ha treballat una dotació dels Bombers.