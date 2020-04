Crema una casa de la zona de l'estació de Puigcerdà

Un incendi ha afectat una casa unifamiliar de Puigcerdà, aquesta passada matinada. Els bombers han rebut l'avís a les 4:07h i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat un total de sis dotacions del mateix cos. L'immoble en qüestió era una casa aïllada de la zona de l'estació. Quan els bombers hi han arribat, l'incendi ja estava desenvolupat a la teulada, la meitat de la qual ha quedat afectada. El foc també ha afectat tres habitacions i l'escala d'accés de la casa, on en el moment dels fets no hi havia ningú. Els bombers han donat el foc per controlat just abans de les cinc de la matinada, encara que després s'han quedat treballant al lloc dels fets per revisar l'immoble.