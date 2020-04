Enxampat fent volar un dron i saltant-se el confinament a Puigcerdà

La Guàrdia Civil va denunciar el divendres 10 d'abril una persona acusada fer volar un dron i saltar-se el confinament pel coronavirus a Puigcerdà. Segons explica l'Institut Armat en un comunicat aquest dimarts, va ser un agent fora de servei qui va observar des de la caserna una aeronau pilotada per control remot que volava a prop.

Els fets van ocórrer entorn les 3 de la tarda i l'esmentat agent, juntament amb un altre guàrdia civil uniformat, es van dirigir a la urbanització on van veure que es dirigia el dron.

La Guàrdia Civil va localitzar a la porta del seu habitatge una persona que semblava estar recollint el dron i tots els accessoris per al vol. Va ser denunciat per saltar-se el confinament pel Covid-19, i se li va comunicar que també seria denunciat per operar un dron per control remot al casc urbà de la població sense autorització. Aquesta infracció està recollida a la Llei Orgànica 4/2015 de 30 de març de Protecció Ciutadana.