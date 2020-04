Treballs a la C-55 per retirar unes roques que havien caigut a la via, a Palà

El servei de manteniment de carreteres ha treballat aquest dimarts a la matinada per retirar unes roques que havien caigut a la C-55 al seu pas per Palà de Torroella, nucli de població que pertany al terme municipal de Navàs. Segons fonts dels Bombers, l'incident ha tingut lloc a les 5 de la matinada al punt quilomètric 53,5 de la via, en sentit nord. El despreniment no ha provocat danys personals.