Crema una casa abandonada a Castellbell i el Vilar

Quatre dotacions dels Bombers van treballar aquest dimarts a la nit en un incendi a Castellbell i el Vilar. El foc es va declarar a 2/4 de 10 de la nit i va cremar totalment la planta baixa d'una casa abandonada al carrer de l'Era, a la urbanització Vall de Montserrat.



Les flames van cremar uns 100 metres quadrats de l'edifici, causant danys parcials a l'estructura. Segons fonts dels Bombers, l'incendi es va donar per extingit a les 22.22 h i es va avisar l'arquitecte municipal per revisar l'estructura de l'edifici. No hi va haver cap persona ferida.





