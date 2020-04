Detinguda una dona buscada per robatori per no confinar-se

Agents de la policia local van detenir dijous al matí a la capital del Bages una manresana de 36 anys. Els fets van succeir a quarts de dues del migdia, quan la sala del 092 va rebre diverses trucades informants que dues noies estaven assegudes tranquil·lament en un banc del carrer Josep Mestres Cabanes. En arribar una patrulla van comprovar que, efectivament, estaven assegudes i xerrant a un banc de la via pública.

En identificar-les per denunciar-les per no respectar el confinament, el sistema informàtic policial va alertar que a una d'elles li constava una reclamació judicial d'un jutjat penal de Barcelona per un delicte de robatori, motiu pel qual , a més de la denúncia per saltar-se el confinament , va ser detinguda. En el mateix acte també va quedar denunciada per no obeir el confinament l'altra noia.