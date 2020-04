S'esfondra el sostre i part del mur d'una casa abandonada de Calaf

Els totxos van caure al mig del carrer però no van provocar danys

El sostre i part d'un mur d'una casa de Calaf es van esfondrar aquest dijous a la tarda. Segons van explicar fonts dels Bombers, es van esfondrar uns 20 metres del sostre de la segona planta i també una part del mur superior. La runa va caure al pati del mateix immoble i també al carrer, segons els Bombers de la Generalitat, que van actuar-hi després de ser alertats pels vigilants municipals.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius dels Bombers i també membres de la brigada municipal, que van fer els treballs necessaris per garantir que no caiguessin més elements del mur. Els maons que havien caigut al carrer no van provocar danys personals ni destrosses a l'espai públic.