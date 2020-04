Detenen un home per robar una caixa registradora i una tauleta a l'Hospital Sant Joan de Déu

La Policia Local de Manresa va detenir ahir al mati un manresà de 45 anys, amb nombrosos antecedents, a qui van imputar un delicte de robatori amb força.

Els fets van tenir lloc a quarts de dotze, quan la policia va rebre diverses trucades informant que hi havia un individu que havia intentat accedir a l'Hospital de Sant Joan de Déu per una de les portes de la part del darrere, però que en haver estat sorprès per personal de l'hospital havia marxat direcció Divina Pastora, i en aquests moments s'estava mirant l'interior dels cotxes estacionats.

En arribar a la zona de Divina Pastora, la Policia Local va veure que l'individu s'havia amagat darrere un transformador. En aquell moment se'l va atrapar i els agents li van sostreure una caixa registradora amb cèntims i una motxilla que contenia una tauleta i documentació. Tot seguit es va poder comprovar que tant la caixa registradora com la motxilla havia estat sostreta minuts abans a una oficina dins del pàrquing de l'hospital.