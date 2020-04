Dos detinguts per robatori amb força a un magatzem de Manresa

Un home de 49 anys i una dona de 37, ambdós veïns de Manresa, van ser detinguts per agents de la Policia Local diumenge al vespre després de ser enxampats dins d'un magatzem en el què havien entrat després de forçar-ne la porta.

Els fets van ocórrer a quarts d'onze, quan la sala del 092 va rebre diverses trucades informant que hi havia una parella que estava intentant forçar amb una palanca la porta d'un magatzem del carrer Sant Maurici de Manresa

D'immediat es van personar al lloc diverses patrulles que van sorprendre la parella a l'interior de la nau, van comprovar que la porta estava forçada i que al costat de la porta hi havia la palanca, motiu pel qual van quedar detinguts per robatori amb força i, més a més, denunciats administrativament per saltar-se el confinament.