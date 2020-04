La caiguda d'un arbre a Castellterçol complica la circulació a la C-59

Les pluges que es registren a gran part del país des d'aquest dilluns han provocat la caiguda d'un arbre a Castellterçol, al Moianès. L'incident ha tingut lloc aquest dimarts a primera hora del matí, al voltant de 2/4 de 7, a la carretera C-59. Els Bombers han treballat al punt on havia caigut l'arbre per retirar-lo, netejar la calçada i restablir la circulació de vehicles, que durant una estona ha estat complicada perquè s'ha hagut de tallar la via.