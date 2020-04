Detingut un jove de Manresa per donar una puntada de peu a un agent de policia

Un jove de 20 anys de Manresa va sumar aquest dilluns a la tarda la seva onzena denúncia per saltar-se el confinament. En aquesta ocasió, però, hi va sumar denuncies per desobediència, resistència i atemptat a l'autoritat en donar una puntada de peu a un dels agents de la Policia Local de Manresa que l'havia interceptat.

Els fets van ocórrer a quarts de cinc de la tarda, quan una patrulla va aturar dos joves que caminaven junts a la plaça d'Europa. En demanar-los el motiu d'estar al carrer i en parella ambdós van respondre amb versions contradictòries i incongruents. Un d'ells va dir que tornava a casa, però l'altre va respondre que "aniria allà on volgués", segons explica la Policia Local.

Els agents van intentar identificar-lo per cursar una denuncia per incompliment del decret d'estat d'alarma, però el jove s'hi va negar repetidament i va acabar donant una puntada de peu a un dels agents, causant-li lesions, concreta la policia manresana.

Un cop identificat, es va comprovar que el jove tenia deu denúncies més, algunes administratives i d'altres penals, pel mateix motiu.