Una pedra talla durant més d'una hora la circulació a la línia de Renfe de Manresa a Calaf

La circulació entre Manresa i Calaf de la línia de Renfe ha quedat interrompuda des de 3/4 de 10 del matí i fins les 11 com a conseqüència de la caiguda d'una pedra a la via, segons ha informat Adif. L'empresa pública ha comunicat que per facilitar la mobilitat dels clients s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions pels serveis de la línia R12.

També ha informat que tècnics d'Adif s'han desplaçat al punt de l'esllavissada per procedir a les tasques per la retirada de la pedra, tasca que ha quedat feta en poc més d'una hora. L'incident es deu, molt probablement, a les intenses pluges caigudes en les últimes hores.