Busquen un ciclista que hauria estat arrossegat per una riera a Vic

Els Mossos d'Esquadra busquen un home que hauria estat arrossegat per una riera a Vic. Concretament, en el camí de Santa Eugènia de Berga a la capital d'Osona. Un testimoni ha alertat la policia cap a les nou d'aquest matí, quan ha vist com un ciclista era arrossegat per la força de la riera. En el dispositiu de recerca també hi participen efectius dels Bombers, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana. A banda, s'ha activat l'helicòpter de Mossos i les unitats aquàtica, de subsòl, canina i de muntanya. De moment, la policia ja ha localitzat la bicicleta.