Les pluges deixen arbres caiguts, esllavissades i esfondraments a la Catalunya Central

Les intenses pluges de les últimes hores han provocat diverses incidències també a la Catalunya Central. Els Bombers han hagut d'efectuar aquesta nit de dimarts a dimecres serveis per netejar vies on havien caigut arbres o pedres a conseqüència d'esllavissades, i també han actuat en indrets on els aiguats han deixat inundacions i esfondraments.



A Manresa, ahir a les 11 de la nit, el mur exterior d'una casa va caure sobre un vehicle estacionat al carrer de Miralpeix. No hi va haver persones ferides ni tampoc va caldre evacuar l'edifici. Dues dotacions dels Bombers van treballar aproximadament durant una hora per retirar el mur esfondrat i netejar la via. També es van desplaçar fins al lloc dels fets agents de la Policia Local.



A Sant Fruitós de Bages, un arbre ha caigut al carrer de Castella aquest dimecres al matí. Els Bombers han rebut l'avís de la incidència a 2/4 de 8 del matí i han enviat una dotació a retirar l'arbre.



A Capellades, a l'Anoia, es va esfondrar el terra del pati d'una casa al carrer Barcelona, a tocar de la C-244. No hi va haver cap persona ferida. L'incident va tenir lloc a 1/4 de 6 de la tarda. Una hora més tard, a 2/4 de 7 i també a Capellades, el despreniment d'unes roques a la carretera C-224 va provocar problemes en la circulació de vehicles. Els Bombers van enviar una dotació al lloc dels fets per netejar la calçada, juntament amb el servei de manteniment de carreteres. Encara a l'Anoia, a Piera, dues esllavissades de pedres han afectat la B-224 (aquest matí) i el carrer de Can Canals (ahir al vespre).



D'altra banda, pel que fa a les afectacions viàries com a conseqüència de les pluges de les l'últimes hores, a tot el país hi ha una vintena de carreteres afectades, entre les quals la C-37z, a Sant Salvador de Guardiola, que ha quedat tallada per obstacles a la via. Ahir, a les 11 de la nit, els Bombers van efectuar un altre servei al municipi bagenc, a la urbanització de Ca l'Esteve, després que un arbre caigués a l'interior d'una parcel·la i danyés uns cables elèctrics. Els fets van tenir lloc al carrer de les Agulles.



Al Bruc, la carretera BP-1101 està tallada per diferents esllavissades de terra que han envaït la calçada. El Servei Català de Trànsit ha gravat l'escena des del seu helicòpter:





Amb més de 160 litres d'aigua acumulats aquests dies a Collbató i ahir només prop de 80 litres, fonts i mentideres brollen amb intensitat a tot el Parc. Mireu com raja una de les mentideres de Collbató? pic.twitter.com/6Vu9hSBX4H — PN Montserrat (@PNMontserrat) April 22, 2020

Alerta per la crescuda de rius

Arreu de Catalunya han caigut importants quantitats d'aigua des de dissabte. A, l'estació de Sant Dimes ha registrat 156 litres/metre quadrat d'aigua acumulada durant els últims quatre dies. A les imatges que acompanyen la notícia es pot veure com la pluja ha provocat torrents d'aigua que cauen pels marges del massís.Protecció Civil de la Generalitat ha alertat aquest dimarts de la "tendència creixent dels rius i rieres sobretot de la conca de les comarques de Girona i Barcelona" per les pluges intenses a Catalunya, per les quals es manté activat el pla Inuncat en estat d'alerta.L'escenari que "més preocupa" el comitè tècnic de l'Inuncat --reunit aquest dimarts a les 20 hores-- és la tendència creixent dels rius Muga, Daró, Toredera, Onyar, Fluvià i Llobregat, i les rieres de la Costa Brava, informa Protecció Civil en un comunicat.